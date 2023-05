Legende: Schwieriger Entscheid Weil er bei Kobe zu wenig Einsatzzeit erhält, sucht sich Andres Iniesta einen neuen Klub. Keystone/FRANCK ROBICHON

Japan: Iniesta verlässt Kobe und will weitermachen

Andres Iniesta wird den japanischen Tabellenführer Vissel Kobe wegen mangelnder Spielzeit vorzeitig verlassen. Dies gab der 39-jährige Spanier am Donnerstag unter Tränen bekannt. Demnach beendet er sein Engagement beim japanischen Fussball-Spitzenklub trotz Vertrages bis Januar 2024 bereits im Juli und möchte seine Karriere andernorts fortsetzen. Iniesta war an den ersten 14 Spieltagen bei drei Einwechslungen nur zu insgesamt 38 Minuten Spielzeit gekommen. «Ich will noch spielen. Das ist hier schwierig für mich, deshalb möchte ich einen anderen Ort finden, an dem ich mich zur Ruhe setzen kann», sagte der Weltmeister von 2010. Iniesta steht seit seinem Abschied vom FC Barcelona im Jahr 2018 bei Kobe unter Vertrag.

00:35 Video Archiv: So herrlich trifft Iniesta in der J-League Aus Sport-Clip vom 15.08.2018. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.

El Salvador: Meisterschaft wird abgebrochen

Drei Tage nach der Massenpanik in einem Fussballstadion in El Salvador mit mindestens zwölf Toten und hunderten Verletzten hat der Fussballverband des Landes die nationale Meisterschaft abgebrochen. Dieser Schritt sei als Reaktion auf die Schwere der Ereignisse getroffen worden, um die Sicherheit der Sportstätten zu gewährleisten. Nach Angaben des Fussballverbandes wird es keinen Meister geben. Zur Massenpanik war es am Sonntag beim Erstliga-Spiel zwischen Alianza und FAS in der Hauptstadt San Salvador gekommen.