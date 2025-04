Legende: Wurde von einem Feuerzeug getroffen Bochum-Goalie Patrick Drewes. IMAGO / Nordphoto

Bundesliga: Bochum siegt am grünen Tisch

Das Bundesliga-Spiel von Union Berlin gegen den VfL Bochum vom 14. Dezember wird nach dem Feuerzeugwurf gegen VfL-Goalie Patrick Drewes definitiv mit 2:0 zugunsten der Bochumer gewertet. Das urteilte das Ständige Schiedsgericht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur und bestätigte 135 Tage nach dem 1:1 in Berlin damit die Urteile des Sport- und Bundesgerichts des Deutschen Fussball-Bundes. Für den Tabellenletzten aus Bochum ist das Urteil so etwas wie der letzte Hoffnungsschimmer im Abstiegskampf. Sollte Bochum am Freitag den Showdown in Heidenheim verlieren, stünde der siebte Bundesliga-Abstieg fest. Die Berliner haben den Klassenerhalt hingegen längst sicher. Für sie ist der Entscheid aus sportlicher Sicht bedeutungslos.