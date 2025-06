Legende: Werden ihre Nationalhymne auch an der WM hören Die Spieler Usbekistans. IMAGO / Sebastian Frej

Neuer WM-Teilnehmer fix

Usbekistan hat sich zum ersten Mal für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. In der asiatischen Qualifikationsgruppe A reichte den Usbeken ein 0:0 bei den Vereinigten Arabischen Emiraten, um das Ticket für die Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zu lösen. Usbekistan ist damit die fünfte Nation, die sich über den sportlichen Weg die Teilnahme an dem Turnier sicherte. Zuvor hatten sich bereits Titelverteidiger Argentinien, Japan, Neuseeland und der Iran für die WM qualifiziert. Die drei Gastgebernationen sind automatisch qualifiziert, erstmals nehmen 48 Teams an der WM teil.