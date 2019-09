Legende: Muss seinen Posten räumen Marcelino. imago images

Garcia nicht mehr Valencia-Coach

Valencia hat Trainer Marcelino Garcia entlassen. Der 54-Jährige hatte Valencia im Mai 2017 übernommen und zum Copa-del-Rey-Titel geführt. Der Entlassung war ein Streit in der Führungsebene vorausgegangen. Nachfolger wird Albert Celades, bisher Coach der spanischen U21. Er hat bis Sommer 2021 unterschrieben.

Hinteregger mit nächster Eskapade

Martin Hinteregger hat am Samstag seinen Geburtstag zu lange gefeiert. Daraufhin wurde er am Montag für das EM-Qualispiel Österreichs in Polen aussortiert. Der Frankfurt-Verteidiger war bereits im Sommer mit einer Alkohol-Eskapade im Augsburger Trainingslager aufgefallen.

Weiter Stadionverbot für Frauen im Iran

Der Iran will weiter am Stadionverbot für Frauen festhalten, das seit 4 Jahrzehnten in Kraft ist. Nach Protesten dagegen war am Montag eine Frau ums Leben gekommen. Sie war nach einem Spielbesuch verhaftet worden und hatte sich daraufhin angezündet.

Prosinecki bleibt Bosnien-Trainer

Robert Prosinecki bleibt Trainer von Bosnien-Herzegowina. Der Kroate war nach dem 2:4 seines Teams in Armenien am Sonntag zurückgetreten, nahm nun aber seinen Entscheid zurück.