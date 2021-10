Deutschland: Van Bommel muss in Wolfsburg gehen

Der VfL Wolfsburg hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Mark van Bommel getrennt. Das teilten die Niedersachsen am Sonntag rund 24 Stunden nach der 0:2-Niederlage gegen den SC Freiburg mit. Das Team der Schweizer Kevin Mbabu, Renato Steffen und Admir Mehmedi hatte zuletzt in der Bundesliga viermal in Folge verloren und war wettbewerbsübergreifend in 8 Spielen sieglos geblieben. Der 44-jährige Niederländer Van Bommel hatte das Amt in Wolfsburg erst auf diese Saison hin angetreten.