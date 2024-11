Van Nistelrooy unterschreibt in Leicester

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Neuer Job in der Premier League für Ruud van Nistelrooy. Imago/PA Images

Premier League: Leicester verpflichtet Van Nistelrooy

Ruud van Nistelrooy wird Trainer bei Leicester City. Der ehemalige niederländische Internationale unterschrieb beim Tabellen-16. der Premier League einen bis Sommer 2027 datierten Vertrag. Der 48-Jährige folgt auf Steve Cooper, der nach vier Niederlagen in Serie am Sonntag entlassen wurde. Zuletzt war Van Nistelrooy Assistenztrainer von Erik ten Hag bei Manchester United. Er übernahm nach dessen Entlassung als Interimstrainer für vier Spiele, musste nach der Verpflichtung von Ruben Amorim seinen Posten im Old Trafford jedoch wieder räumen. Van Nistelrooy wurde auch beim Hamburger SV als Nachfolger des entlassenen Steffen Baumgart gehandelt.