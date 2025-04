Per E-Mail teilen

Legende: Im Pech Vargas wird vom Platz geführt. imago images/ZUMA Press Wire

LaLiga: Vargas verletzt

Ruben Vargas droht das Saisonaus. Der Schweizer Internationale des FC Sevilla verletzte sich im Heimspiel gegen Atletico Madrid. Vargas musste sich beim 1:2 früh auswechseln lassen. Vargas zog sich ersten Untersuchungen zufolge eine Zerrung am Kniebeuger an der rückseitigen Oberschenkelmuskulatur zu. Das Malheur passierte ohne gegnerische Einwirkung kurz vor Sevillas Führungstreffer. Das 1:2 kassierte Sevilla erst in der 93. Minute.

Ligue 1: Sierro trifft erneut

Vincent Sierro hat in der 28. Runde der Ligue 1 sein 5. Saisontor erzielt. Der Schweizer Nationalspieler und Captain von Toulouse traf beim 2:3 in Marseille zum Endstand. In der Schlussphase wäre Sierro beinahe noch der Ausgleich gelungen. Sein Schuss von der Strafraumkante verfehlte des Ziel nur knapp.

Belgien: Jashari glänzt

Ardon Jashari hat zum 4. Mal für den FC Brügge getroffen. Der 22-jährige Mittelfeldspieler erzielte beim 3:2 bei Royal Antwerpen das sehenswerte 2:0. Nach einer starken Einzelaktion platzierte er den Abschluss perfekt ins untere Eck. Dank des 2. Siegs im 2. Spiel der Meisterrunde hielt Brügge den Kontakt zu Leader Genk und verteidigte den 2. Platz.

