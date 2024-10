Legende: Mit Bänderverletzung ausser Gefecht Ruben Vargas. imago images/dts Nachrichtenagentur

Bundesliga: Vargas erleidet Bänderriss

Schlechte Nachrichten für Nati-Coach Murat Yakin: Ruben Vargas hat sich am Dienstag im Training mit seinem Klub Augsburg eine Bänderverletzung am Sprunggelenk zugezogen und fällt mehrere Wochen aus. Das gab Trainer Jess Thorup bekannt. Der 26-Jährige muss nicht operiert werden, aber rund zwei Wochen lang eine spezielle Schiene tragen. Erst danach könne er wieder ins Training einsteigen. Damit verpasst Vargas auch die Nations-League-Spiele in Serbien (12. Oktober) und in St. Gallen gegen Dänemark (15. Oktober). Yakin gibt am Donnerstag das Kader für den Zusammenzug bekannt (ab 10:30 Uhr live bei SRF).

LaLiga: Barcelona verpflichtet Szczesny

Der FC Barcelona hat auf die schwere Knieverletzung seines Stammkeepers Marc-Andre ter Stegen reagiert und Wojciech Szczesny verpflichtet. Der Pole erhält einen Vertrag bis Saisonende, wie Barça am Dienstag mitteilte. Der 34-jährige Szczesny hatte Ende August seinen Vertrag bei Juventus Turin aufgelöst und seinen Rücktritt erklärt. Nun kehrt er aus dem Ruhestand zurück.