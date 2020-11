Legende: Überzeugt bei seinem neuen Klub Jordan Lotomba (Archivbild). imago images

Frankreich: Lotomba überzeugt bei Nizza

Der Schweizer Internationale Jordan Lotomba macht sich in Frankreich einen Namen. Der 22-jährige Aussenverteidiger, der erst in diesem Sommer von Meister YB zu Nizza gewechselt hatte, wurde von der Sportzeitung L'Equipe erstmals ins Team der Runde gewählt. In der 9. Runde gewann Nizza am Sonntag in Angers 3:0. Lotomba kam bis jetzt 8 Mal für Nizza in der Ligue 1 zum Einsatz.

Deutschland: Vargas in der «Elf des Tages»

Auch in Deutschland kam ein junger Schweizer zu Ehren. Ruben Vargas schaffte es in der Bundesliga in die «Elf des Tages» des Kickers. Der 22-jährige Flügelspieler traf beim 3:1-Sieg von Augsburg gegen Mainz auf akrobatische Weise per Fallrückzieher zum 1:0 für die Schwaben. Für Vargas war es der 2. Saisontreffer.

Spanien: Real Madrids Militao positiv auf Corona getestet

Real Madrids Verteidiger Eder Militao hat im Vorfeld der Champions-League-Partie gegen Inter Mailand einen positiven Corona-Test abgelegt, wie der spanische Meister am Montag mitteilte. Alle anderen Spieler und Betreuer seien negativ auf das Virus getestet worden. Über mögliche Quarantäne-Bestimmungen hat der Klub nicht informiert.