Legende: Verpasst die letzte Bundesliga-Runde Ruben Vargas. imago images

Deutschland: 2 Spielsperren für Vargas

Nationalspieler Ruben Vargas vom Bundesligisten FC Augsburg ist vom Sportgericht des Deutschen Fussball-Bundes (DFB) nach seiner Roten Karte gegen Werder Bremen (2:0) für zwei Spiele gesperrt worden. Der 22-jährige Schweizer war von Schiedsrichter Robert Schröder am Samstag wegen eines Tritts gegen Werder-Verteidiger Theodor Gebre Selassie in der 13. Minute vom Platz gestellt worden.

England: Ex-Nati-Coach Hodgson verlässt Crystal Palace

Roy Hodgson verlässt am Saisonende nach vier Jahren den englischen Premier-League-Klub Crystal Palace und beendet seine Trainer-Karriere. Das gaben die «Eagles» am Mittwoch bekannt. «Nach mehr als 45 Jahren als Trainer ist die Zeit gekommen, um abzutreten», sagte der 73-jährige Engländer, der die Schweiz an die WM 1994 und die EM 1996 geführt hatte.