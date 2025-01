Per E-Mail teilen

Serie A: Veiga von Chelsea zu Juventus

Renato Veiga stand ganz zuoberst auf der Wunschliste von Borussia Dortmund, doch weil keine Einigung erzielt werden konnte, kam der Wechsel zum BVB nicht zustande. Stattdessen zieht es den ehemaligen Basel-Spieler von Chelsea in die Serie A: Der 21-Jährige wechselt leihweise bis zum Ende der laufenden Saison zu Juventus Turin. Gemäss Medienberichten soll die «Alte Dame» 5 Millionen Euro an Chelsea überweisen. Eine Kaufoption besitzt der italienische Rekordmeister nicht. Veiga wird nach Leihende also zu den «Blues» zurückkehren.

2. Bundesliga: Loosli mit neuem Klub

Noah Loosli wird die Rückrunde bei Greuter Fürth in der 2. Bundesliga absolvieren. Er wird von Bochum ausgeliehen, da er beim Abstiegskandidaten der 1. Bundesliga nicht mehr zum Zug kam. Vor seinem Wechsel nach Deutschland hatte der Schweizer in der Super League bei GC und Lausanne gespielt.

Serie A: Genoa holt Siegrist

Torhüter Benjamin Siegrist wechselt kurz vor seinem 33. Geburtstag auf Leihbasis bis zum Ende der laufenden Saison von Rapid Bukarest zum Serie-A-Verein Genoa. Zum Klub aus Rumäniens Hauptstadt war der Baselbieter im vergangenen Sommer von Celtic Glasgow gestossen. Siegrist wurde 2009 mit dem Schweizer Team U17-Weltmeister.

