Legende: Muss schon wieder aussetzen Real-Verteidiger David Alaba. imago images/NurPhoto

LaLiga: Alaba erneut verletzt

Die Verletzungsmisere von David Alaba findet kein Ende. Wie sein Verein Real Madrid am Freitag mitteilte, hat sich der Österreicher bei der Klub-WM in den USA eine Muskelverletzung in der linken Wade zugezogen. Details, auch zur erwarteten Ausfallzeit des 33 Jahre alten Abwehrspielers, nannte Real nicht. Alaba ist nach seinem Kreuzbandriss im Dezember 2023 nicht mehr so recht auf die Beine gekommen. In der abgelaufenen Saison folgten eine Adduktorenverletzung und ein Meniskusriss. 2024/25 kam der Routinier lediglich 14-mal für Real zum Einsatz, bei der laufenden Klub-WM noch gar nicht.