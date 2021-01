Legende: Schliesst sich Bayer Leverkusen an Verteidiger Fosu-Mensah. imago images

Deutschland: Leverkusen verpflichtet Fosu-Mensah

Der Bundesligist Bayer Leverkusen hat den 3-fachen niederländischen Internationalen Timothy Fosu-Mensah vom englischen Tabellenführer Manchester United verpflichtet. Der Rechtsverteidiger unterschrieb bei den Deutschen einen Vertrag bis 2024. Die Ablösesumme soll nach Medienberichten bei unter 2 Millionen Euro liegen. Fosu-Mensah war bei den «Red Devils» zuletzt nur Ersatz. In der Premier League wurde er nur am 1. Spieltag eingesetzt, in der Champions League kam er zu 2 Kurzeinsätzen.

Spanien: Moussa Dembélé leihweise zu Atletico

Der spanische Tabellenführer Atletico Madrid verpflichtete leihweise den ehemaligen französischen Nachwuchs-Internationalen Moussa Dembélé. Der Stürmer kommt für eine Gebühr von 1,5 Millionen Euro bis Saisonende von Olympique Lyon, im Sommer können die Spanier den 24-Jährigen für mindestens 33,5 Millionen Euro fix unter Vertrag nehmen. Als Ersatz holte Lyon den algerischen Stürmer Islam Slimani ablösefrei von Leicester City.