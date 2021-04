Legende: Beisst mindestens noch 1 Jahr auf die Zähne Zlatan Ibrahimovic. imago images

Italien: Milan verlängert mit Ibrahimovic

Altstar Zlatan Ibrahimovic hat seinen auslaufenden Vertrag bei AC Milan um ein Jahr bis 2022 verlängert. Medienberichten zufolge soll der Schwede, der im kommenden Oktober seinen 40. Geburtstag feiert, 7 Millionen Euro plus Boni kassieren. Ibrahimovic erzielte in der laufenden Saison 15 Treffer in 17 Ligaspielen.

Frankreich: Bordeaux in Nöten

Girondins Bordeaux kämpft ums finanzielle Überleben. Der Ligue-1-Klub mit dem Schweizer Aussenverteidiger Loris Benito steht wegen Zahlungsunfähigkeit unter der Aufsicht des Handelsgerichts. Zuvor hatten die amerikanischen Besitzer, eine Investmentfirma, bekannt gegeben, dass sie den Klub nicht mehr unterstützt.

Deutschland: DFL beschliesst Quarantäne-Trainingslager

Die Deutsche Fussball Liga (DFL) hat wie erwartet die sogenannten Quarantäne-Trainingslager für die Klubs der 1. und 2. Bundesliga beschlossen. Wie die DFL am Donnerstag mitteilte, werden ab 12. Mai alle 36 Profiklubs für die letzten beiden Spieltage in Isolation gehen. Somit soll sichergestellt werden, dass die laufende Saison bis zum 22. beziehungsweise 23. Mai beendet werden kann.