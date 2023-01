Italien: Vialli 58-jährig verstorben

Der ehemalige italienische Fussballer Gianluca Vialli ist im Alter von 58 Jahren an Krebs gestorben. Dies berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Freitagmorgen. Vialli, der unter anderem bei Sampdoria, Juventus Turin und Chelsea sein Geld verdiente, bestritt 59 Länderspiele für die «Squadra Azzurra». 2017 wurde bei ihm Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert. Von Oktober 2019 bis Dezember 2022 war Vialli Delegationschef der italienischen Nationalmannschaft und dabei am EM-Titel 2021 massgeblich beteiligt.

Legende: Ist dem Krebs erlegen Gianluca Vialli. IMAGO/AFLOSPORT

Europa: Ceferin ohne Gegenkandidat

Beim Uefa-Kongress am 5. April in Lissabon tritt Aleksander Ceferin ohne Gegenkandidaten zur Wahl des Uefa-Präsidenten an. Seine Wiederwahl gilt als sicher. Der 55-jährige Slowene führt den Verband seit September 2016.

England: Van Dijk fällt wochenlang aus

Liverpool, Tabellen-Sechster in der Premier League, muss mehrere Wochen auf Top-Verteidiger Virgil van Dijk verzichten. Der Niederländer zog sich am Montag im Meisterschaftsspiel gegen Brentford (1:3) eine Muskelverletzung zu. «Die Diagnose war ziemlich hart. Wir sprechen von mehr als einem Monat», sagte Trainer Jürgen Klopp.

England: Southampton verstärkt sich mit Orsic

Premier-League-Schlusslicht Southampton meldet den Zuzug von Mislav Orsic. Der kroatische Stürmer wechselt von Dinamo Zagreb zu den abstiegsgefährdeten «Saints». Southampton liegt nach knapp der Hälfte der Saison 3 Punkte hinter dem rettenden 17. Platz. Orsic machte zuletzt an der WM in Katar auf sich aufmerksam, als er die Kroaten im Spiel um Platz 3 gegen Marokko sehenswert zum Sieg schoss.

00:54 Video Archiv: Orsic trifft sehenswert zum 2:1 gegen Marokko Aus FIFA WM 2022 vom 17.12.2022. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.

Niederlande: Ajax holt Rulli

Geronimo Rulli wechselt für dreieinhalb Jahre zu Ajax Amsterdam. Der argentinische Keeper von Villarreal ist den Niederländern 8 Millionen Euro wert. Der 30-jährige Rulli reiste mit Argentinien als Ersatzgoalie an die WM in Katar, blieb beim Weltmeister aber ohne Einsatz.

England: Wagner wird Trainer von Norwich City

Nun ist es fix: Trainer David Wagner erhält beim englischen Zweitligisten Norwich City einen Vertrag über zwölf Monate. Der 51-jährige Deutsche tritt die Nachfolge von Dean Smith an. Wagner war seit der Entlassung bei den Young Boys Anfang März 2022 arbeitslos gewesen. Norwich holte in der Meisterschaft in den letzten 4 Partien bloss 1 Punkt und belegt in der Tabelle den 11. Rang.

Italien: Lazios Fankurve bleibt am Sonntag leer

Der Rassismus-Vorfall in der Serie A beim Spiel am Mittwoch zwischen Lecce und Lazio Rom zieht Konsequenzen nach sich: Das Sportgericht der italienischen Liga sperrt die Fankurve von Lazio Rom. Fans der «Biancocelesti» hätten die Lecce-Spieler Samuel Umtiti und Lameck Banda während der Partie wiederholt rassistisch beleidigt, teilte die Liga am Donnerstagabend mit. Damit wird die Curva Nord beim kommenden Heimspiel am Sonntag gegen den FC Empoli leer bleiben.

Legende: Hier ist sie randvoll, am Sonntag leer Die Curva Nord im Stadio Olimpico in Rom. IMAGO / Independent Photo Agency

