Legende: Soll Bolivien wieder auf Kurs bringen Oscar Villegas. Keystone/Juan Karita

Villegas wird Nachfolger von Zago

Oscar Villegas heisst der neue Trainer der bolivianischen Nationalmannschaft. Der 54-Jährige tritt die Nachfolge von Antonio Carlos Zago an. Der 55-jährige Brasilianer Zago wurde nach dem blamablen Vorrunden-Out bei der Copa America mit 0 Punkten und 1:10 Toren am Donnerstag entlassen. Villegas war zuletzt Trainer des bolivianischen Vereins Always Ready. Nach einem Drittel der südamerikanischen WM-Qualifikation liegt Bolivien auf dem neunten und damit vorletzten Platz.