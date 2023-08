Legende: Zum Zuschauen verdammt Vinicius Junior. imago images/guelbergoes

LaLiga: Weiteres Verletzungspech für Real Madrid

Real Madrid muss mehrere Wochen ohne Vinicius Junior auskommen. Der 23-jährige Stürmer laboriert laut Angaben des spanischen Rekordmeisters an einer Oberschenkelblessur, die er sich am Freitag im Spiel gegen Celta Vigo zugezogen hat. Beim 1:0-Auswärtssieg musste der brasilianische Nationalspieler in der 18. Minute ausgewechselt werden. Vinicius ist nach Goalie Thibaut Courtois und Eder Militao der nächste längerfristige Ausfall bei Real.

Serie A: Agnellis Sperre verkürzt

Das Berufungsgericht des italienischen Fussballverbandes FIGC hat am Montag die Berufssperre für den ehemaligen Juventus-Präsidenten Andrea Agnelli von 16 auf 10 Monate reduziert. Die gegen ihn verhängte Geldstrafe wurde von 60'000 auf 40'000 Euro verringert. Der italienische Rekordmeister war beschuldigt worden, unter Agnellis Führung während der Corona-Pandemie die Bilanzen gefälscht zu haben.