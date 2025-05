Legende: Verstauchte sich im Clasico den Knöchel Reals Vinicius Junior. imago images/Bagu Blanco/Pressinphoto

LaLiga: Nächster Ausfall bei den «Königlichen»

Real Madrid muss wohl vorerst auf Offensivstar Vinicius Junior verzichten. Wie der Klub am Montag mitteilte, wurde bei Untersuchungen «eine Verstauchung des linken Knöchels diagnostiziert». Über eine Ausfallzeit oder das weitere Vorgehen informierte der Klub nicht. Vinicius Junior war bei der 3:4-Niederlage im spektakulären Clasico beim FC Barcelona am Sonntag in der 88. Minute ausgewechselt und noch auf der Ersatzbank am Knöchel behandelt worden. Das nächste Ligaspiel gegen RCD Mallorca könnte der 24-Jährige somit verpassen.