Legende: Verletzte sich beim Sieg gegen Augsburg Jamal Musiala. IMAGO / Philippe Ruiz

Bundesliga: Musiala erleidet Muskelbündelriss

Nächste bittere Nachricht für Bayern München: Der verletzungsgeplagte Rekordmeister muss in den entscheidenden Wochen und voraussichtlich sogar bis Saisonende auf Jamal Musiala verzichten. Der 22-Jährige hat sich am Freitag beim 3:1-Sieg gegen Augsburg einen Muskelbündelriss im linken, hinteren Oberschenkel zugezogen und fällt «vorerst» aus, wie sein Klub bekannt gab. Eine solche Verletzung hat eine Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen zur Folge. Dass Musiala in dieser Spielzeit noch einmal aufläuft, ist kaum zu erwarten.