EM 2021: Anklage gegen Wales-Trainer Giggs

Der Schweizer Gruppengegner Wales muss an der EM 2021 ohne Trainer Ryan Giggs auskommen. Der 47-Jährige ist wegen Körperverletzung angeklagt worden. Er wird an der Endrunde von seinem Assistenten Robert Page vertreten, wie der Verband FAW mitteilte. «Ich möchte Robert Page, dem Trainerstab, den Spielern und den Fans viel Erfolg bei der Europameisterschaft im Sommer wünschen», sagte Giggs. Wie die Behörden am Freitag mitteilten, wird Giggs vorgeworfen, zwei Frauen in seinem Haus angegriffen zu haben. Er muss sich nun am 28. April vor Gericht verantworten.

Olympia: Staubli und Küng für Tokio aufgeboten

Hauptschiedsrichterin Esther Staubli und Assistentin Susanne Küng sind von der Fifa für die olympischen Fussballturniere nominiert worden. Die beiden Schweizerinnen gehören zum 75-köpfigen Aufgebot für Tokio. Staubli kennt sich auf der grossen Bühne bereits aus. Im vergangenen Jahr durfte die 41-jährige Bernerin den Champions-League-Final der Frauen leiten. Das olympische Fussballturnier der Frauen beginnt am 21. Juli und endet am 6. August. Jenes der Männer dauert vom 22. Juli bis zum 7. August.