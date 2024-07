Legende: Erhielt einen Vertrag bis 2028 Craig Bellamy ist der neue Nationaltrainer von Wales. Imago/Shutterstock

Bellamy übernimmt walisisches Nationalteam

Wales hat einen Nachfolger für den entlassenen Rob Page als Nationaltrainer gefunden. Der 44-jährige Ex-Internationale Craig Bellamy, der zwischen 1998 und 2013 78 Länderspiele für Wales bestritt, wird am 6. September in der Nations League gegen die Türkei erstmals auf der Trainerbank sitzen. Zuletzt war er als Assistent von Vincent Kompany in Burnley, beim Klub von Zeki Amdouni, in der Premier League tätig. Bellamy erhielt einen Vertrag bis 2028.