Legende: Möchte künftig «Jesus Christus folgen» statt dem runden Leder Silvan Wallner (l.). Imago/Eibner Europa

Wallner löst für die Kirche Vertrag auf

Silvan Wallner hat mit nur 22 Jahren das Ende seiner Karriere als Fussballspieler bekanntgegeben. Der frühere Schweizer U21-Internationale bat den FC Blau-Weiss Linz um die Auflösung seines Vertrags. Grund dafür ist sein Glaube. Wallner lässt sich in einem Communiqué wie folgt zitieren: «Jesus Christus möchte ich folgen und der biblische Ruhetag ist mir dabei wichtig geworden. Für mich als Profi heisst dies, dass ich von nun an am Samstag nicht erwerbsmässig Fussball spielen will.» Der ehemalige FCZ-Akteur war im September zu den Oberösterreichern gestossen.