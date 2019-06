Legende: Schnürt neu für ManUnited die Schuhe Aaron Wan-Bissaka. Reuters

Wan-Bissaka zu Manchester United

Die «Red Devils» haben sich die Dienste von Aaron Wan-Bissaka gesichert. Der 21-Jährige unterzeichnet einen Fünf-Jahres-Vertrag bis 2024 im Old Trafford. Zudem besteht die Option auf eine weitere Spielzeit. In der abgelaufenen Saison gelang Wan-Bissaka bei Crystal Palace der Durchbruch, er stand in 39 Pflichtspielen auf dem Rasen. Mit einer Ablösesumme von rund 55 Millionen Euro löst Wan-Bissaka Rio Ferdinand (46 Mio.) als teuersten Verteidiger von Manchester United ab.