Legende: Des Feldes verwiesen Kingsley Coman (rechts) in der Partie gegen Stuttgart. imago images/Sven Simon

Deutschland: 3 Spielsperren für Bayerns Coman

Bayern Münchens Kingsley Coman ist für 3 Spiele gesperrt worden. Der französische Nationalspieler hatte im Spiel gegen Stuttgart (2:2) Konstantinos Mavropanos nach einem Foul in der Nachspielzeit geohrfeigt und wurde danach vom Platz gestellt. Coman verpasst somit nicht nur den Saison-Abschluss gegen Wolfsburg, sondern auch die ersten beiden Spiele der neuen Saison.

08:51 Video Archiv: Coman rettet Bayern Last-Minute-Remis im CL-Achtelfinal in Salzburg Aus Sport-Clip vom 16.02.2022. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 51 Sekunden.



EM 2024: Final in Berlin

Das Endspiel der Europameisterschaft 2024 in Deutschland steigt im Berliner Olympiastadion. Das Exekutivkomitee der Uefa wählte die Hauptstadt als Gastgeber des Finals am 14. Juli aus. Die beiden Halbfinalspiele werden in München (9. Juli) und Dortmund (10. Juli) ausgetragen. Das Eröffnungsspiel mit Deutschland am 14. Juni wird in München angepfiffen.

Conference League: Final 2023 in Prag

Das Finalspiel der Conference League 2023 wird am 7. Juni in Prag ausgetragen. Dies entschied das Uefa-Exekutivkomitee am Kongress in Wien. Der diesjährige Final zwischen der AS Rom und Feyenoord Rotterdam wird am 25. Mai in Tirana stattfinden.