Legende: Wirkte sichtlich bewegt Watzke am Montag im Trainingscamp des BVB in Marbella. imago images/Kirchner Media/Alex Simoes

Bundesliga: Ära Watzke beim BVB geht zu Ende

Überraschend hat Hans-Joachim Watzke am Montag seinen Rückzug aus der Geschäftsführung von Bundesligist Borussia Dortmund per Herbst 2025 angekündigt. Zudem ist geplant, dass der 64-Jährige bereits bis zum 30. Juni 2024 die sportliche Gesamtverantwortung abgibt. Damit geht beim Revierklub eine 20-jährige Ära zu Ende. Bei allem Stolz über die grossen Erfolge in seiner Amtszeit (Meister 2011, 2012 und Pokalsieger 2012, 2017, 2021 sowie Einzug in den CL-Final 2013) machte Watzke die in den vergangenen Monaten gewachsene Kritik an seiner Amtsführung offenbar zu schaffen. «Es irritiert, dass deine Arbeit nur noch danach bewertet wird, ob du Vierter oder Fünfter bist. Nur wenige können sich vorstellen, welchem Druck du ausgesetzt bist», bekannte er.

Frauen-Bundesliga: Marti zu RB Leipzig

RB Leipzig hat sich die Dienste der Schweizer Nationalspielerin Lara Marti gesichert. Die 24 Jahre alte Aussenverteidigerin kommt vom Ligarivalen Bayer Leverkusen und erhält bei den Sachsen einen Vertrag bis 2026. Martis Kontrakt in Leverkusen wäre im kommenden Sommer ausgelaufen. Über die Ablösesumme vereinbarten beide Klubs Stillschweigen. Bei RB wird Marti Teamkollegin von Torhüterin Elvira Herzog.

Premier League: Schär bis 2025 bei den «Magpies»

Fabian Schär hat seinen auslaufenden Vertrag bei Newcastle vorzeitig um eine weitere Saison bis Sommer 2025 verlängert. Das gaben die «Magpies» am Montag bekannt. Newcastle und Schär haben dabei von einer Option Gebrauch gemacht, die bereits Bestandteil des Kontrakts war. «Ich habe es schon oft gesagt, aber ich fühle mich hier wirklich zuhause. Ich liebe die Stadt, den Klub und die Fans», wird Schär zitiert. Der Schweizer Internationale spielt seit 2018 bei Newcastle und hat seither 169 Partien für die Engländer bestritten.

Legende: Wichtige Teamstütze Fabian Schär bleibt Newcastle erhalten. imago images/Daniel Chesterton