Legende: Schliesst sich dem BVB an Sébastien Haller. Imago/Sven Simon

Deutschland: Haller von Ajax zum BVB

Borussia Dortmund hat Sébastien Haller als Nachfolger des abgewanderten Stürmerstars Erling Haaland verpflichtet. Den Transfer des 28-Jährigen von Ajax Amsterdam für angeblich 35 Millionen Euro inklusive Boni gab der BVB am Mittwochnachmittag bekannt. Haller, der einst schon in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt stürmte, erhält einen Vierjahresvertrag. «Wir freuen uns sehr, dass wir in Sébastien Haller einen gestandenen Mittelstürmer verpflichten konnten, der zuletzt in der Champions League für Furore gesorgt hat und seine Klasse und hohe Abschlussqualität in der Bundesliga bereits unter Beweis gestellt hat», sagte Sportdirektor Sebastian Kehl. Hallers Vertrag in Amsterdam wäre noch bis 2024 gelaufen.

02:16 Video Aus dem Archiv: Hallers Viererpack bei der Ajax-Gala in der CL Aus Sport-Clip vom 15.09.2021. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 16 Sekunden.

Witsel macht bei Atletico weiter

Der belgische Nationalspieler Axel Witsel setzt seine Karriere bei Atletico Madrid fort. Wie der spanische Spitzenklub mitteilt, erhält der Mittelfeldspieler einen Einjahresvertrag. Witsels Kontrakt beim Bundesligisten Dortmund war zum Ende der vergangenen Spielzeit ausgelaufen und nicht verlängert worden. Für die Deutschen war der 33-Jährige 130 Mal aufgelaufen.