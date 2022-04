Freiburger Einspruch gegen Bayern-Sieg abgewiesen

Der 4:1-Erfolg von Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München gegen Freiburg hat trotz des Wechselfehlers auch nach juristischer Prüfung Bestand. Das Sportgericht des Deutschen Fussball-Bundes (DFB) wies den Einspruch der Breisgauer am Freitag ab. Gemäss Urteilsbegründung könne der schuldhafte Einsatz eines nicht einsatzberechtigten Spielers nicht den Bayern angelastet werden, sondern gehe auf ein «schuldhaftes Fehlverhalten» des Schiedsrichters zurück. Freiburg verzichtet darauf, gegen die Entscheidung des Einzelrichters Einspruch beim DFB-Sportgericht einzulegen.

BVB bestreitet Benefizspiel gegen Dynamo Kiew

Bundesligist Borussia Dortmund bestreitet am 26. April gegen den ukrainischen Klub Dynamo Kiew ein Benefizspiel im Signal Iduna Park. «Wir stehen an der Seite der Ukrainer, haben schon viele Tonnen Hilfsgüter ins Land gebracht und möchten nun auch Geld sammeln», sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke. Der Reinerlös wird einer Organisation zugute kommen, «die sicherstellt, dass Ukrainern in Not unmittelbar geholfen wird», betonte Geschäftsführer Carsten Cramer.