Legende: Hütters Rückkehr nach Salzburg verzögert sich Wegen einer Orkanwarnung musste das EL-Rückspiel zwischen RB Salzburg und Eintracht Frankfurt auf Freitagabend verschoben werden. imago images

Orkanwarnung: Salzburg - Frankfurt verschoben

Das Rückspiel in der Europa League zwischen RB Salzburg und Eintracht Frankfurt am Donnerstagabend musste wegen einer Orkanwarnung zunächst abgesagt werden. Wie die UEFA nun bekannt gab, wird das Spiel in der Red-Bull-Arena am Freitag um 18 Uhr nachgeholt. Frankfurt hatte das Hinspiel in der Runde der letzten 32 Mannschaften mit 4:1 gewonnen.