Wegen Unruhen: Kein Fussball mehr in Chile

Legende: Der Rasen wird vorerst nicht mehr betreten In Chile ruht der Spielbetrieb derzeit. Keystone

Der Fussball in Chile ruht

Der chilenische Verband hat auf die anhaltenden Unruhen im Land reagiert und die Saison in der ersten und zweiten Liga vorzeitig für beendet erklärt. Für das Ende des Spielbetriebs sprachen sich in einer Abstimmung 42 von 48 Mitglieder der Führungsebene aus. Alle anstehenden Spiele in der höchsten Spielklasse wurden abgesagt und der aktuelle Tabellenführer Universidad Catolica zum Meister erklärt.

Iron Maiden sponsern West Ham United

Die britische Heavy-Metal-Band Iron Maiden wird Trikot-Sponsor beim Premier-League-Verein West Ham United. Dies gaben die Band und der Londoner Klub bekannt. Das Bandlogo von Iron Maiden wird auf einem ab Dienstag erhältlichen Heimtrikot zu sehen sein, das der Verein unter dem Motto «Die With Your Boots On» – benannt nach dem gleichnamigen Song von Iron Maiden – herausbringt. Ob die Profis das Spezialtrikot auch selbst tragen werden, war zunächst nicht bekannt. Iron Maiden stammt wie West Ham United aus dem Osten Londons.