Weiler trainiert Ägyptens Rekordmeister

Ein halbes Jahr nach seiner Entlassung beim FC Luzern hat René Weiler einen neuen Trainerjob. Der 46-jährige Zürcher übernimmt den Posten bei Al Ahly, dem 41-fachen ägyptischen Meister, wie der Klub bekannt gab. Weilers Vorgänger Martin Lasarte wurde entlassen, obwohl er mit der Mannschaft die Meisterschaft gewann. Ein Cup-Out wurde ihm zum Verhängnis.

Elneny wechselt zu Besiktas

Der ehemalige Basel-Spieler Mohamed Elneny wechselt für ein Jahr leihweise von Arsenal zu Besiktas Istanbul. Der 27-jährige ägyptische Mittelfeldspieler verliess Basel im Januar 2016 in Richtung London. Mit dem FCB gewann er vier Super-League-Titel in Folge, mit Arsenal kam er in dreieinhalb Jahren nur zu 46 Einsätzen in der Premier League.

Monreal verlässt Arsenal

Nach sechseinhalb Jahren ist Schluss: Nacho Monreal verlässt Arsenal und schliesst sich Real Sociedad San Sebastian an. Der 33-Jährige absolvierte 251 Spiele für die Londoner und schoss dabei zehn Tore. Bei den Spaniern unterschreibt er einen Vertrag bis Sommer 2021.