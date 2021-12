Weiler wird Trainer in Japan

Legende: Neue Aufgabe im Fernen Osten René Weiler. Keystone

Japan: Weiler schliesst sich Kashima an

René Weiler zieht es erneut ins Ausland. Er wird Trainer in der japanischen J-League. Wie der 48-jährige Zürcher gegenüber Keystone-SDA bestätigte, unterschrieb er als Trainer des japanischen Rekordmeisters Kashima Antlers. Weiler verliess Anfang Oktober 2020 auf eigenen Wunsch den ägyptischen Klub Al Ahly Kairo und war seither ohne Anstellung. Im Ausland betreute der ehemalige Trainer des FC Luzern zudem schon Klubs in der 2. Bundesliga (Nürnberg) und in Belgien (Anderlecht).