Legende: Höhepunkt in seiner Nationalmannschaftskarriere Jérôme Boateng mit dem WM-Pokal nach dem Final 2014 in Rio de Janeiro. imago images/ActionPictures

Boateng setzt Schlussstrich

Weltmeister Jérôme Boateng hat seine aktive Laufbahn beendet. Der gebürtige Berliner, der mit Bayern München unter anderem zweimal die Champions League gewonnen hatte, gab diesen Schritt am Freitag in einem Video bei Instagram bekannt. Der 37-Jährige, der seine Karriere mit dem WM-Titel 2014 in Brasilien gekrönt hatte, hatte seinen Vertrag beim Linzer ASK in Österreich Mitte August aufgelöst. War seine frühe Karriere geprägt von Höhen, geriet der 76-malige Nationalspieler in den vergangenen Jahren unter anderem wegen Körperverletzungsverfahren immer wieder auch fernab der Sportseiten in die Schlagzeilen. Nach seinem Abschied vom FC Bayern im Sommer 2021 spielte er für Lyon und Salernitana, ehe der Wechsel nach Linz erfolgte.



