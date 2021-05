Deutschland: Khedira erklärt Rücktritt

Sami Khedira tritt Ende Saison zurück. 15 Jahre Profifussball lassen beim deutschen Weltmeister von 2014 keine Fortsetzung der Karriere mehr zu. «Der Schmerz ist zwar sehr, sehr gross, aber am Ende überwiegt Dankbarkeit», sagte Khedira an einer Pressekonferenz in Berlin. Zuletzt machte dem 34-Jährigen die Wade immer wieder Probleme. Sie hatte Khedira bereits vor sieben Jahren an der Teilnahme am WM-Final gegen Argentinien gehindert. Der Weltmeistertitel war dennoch Höhepunkt einer grossen Karriere. Zudem gewann er Titel mit dem VfB Stuttgart, Real Madrid und Juventus Turin. Zuletzt stand er seit Februar 2021 bei Hertha Berlin unter Vertrag.