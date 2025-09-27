Legende: Muss sich auf Jobsuche machen Graham Potter. imago images/Colorsport/Daniel Bearham

Potter muss bei West Ham gehen

West Ham hat sich noch vor der 6. Runde in der Premier League von Trainer Graham Potter getrennt. Das Team hat in der laufenden Saison erst einen Sieg eingefahren, die übrigen 4 Partien gingen allesamt verloren. Auch aus dem englischen Ligapokal sind «The Hammers» bereits ausgeschieden. Potter hatte West Ham erst im Januar übernommen, die letzte Spielzeit beendete der Londoner Klub auf Rang 14. Aktuell ist West Ham Tabellenvorletzter. Die Suche nach einem Nachfolger läuft.

