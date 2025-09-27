Legende: Muss sich auf Jobsuche machen Graham Potter. imago images/Colorsport/Daniel Bearham

West Ham tauscht Trainer aus

West Ham hat sich noch vor der 6. Runde in der Premier League von Trainer Graham Potter getrennt. Das Team hat in der laufenden Saison erst einen Sieg eingefahren, die übrigen 4 Partien gingen allesamt verloren. Auch aus dem englischen Ligapokal sind «The Hammers» bereits ausgeschieden. Potter hatte West Ham erst im Januar übernommen, die letzte Spielzeit beendete der Londoner Klub auf Rang 14. Aktuell ist West Ham Tabellenvorletzter. Zum Nachfolger von Potter wurde Nuno Espirito Santo ernannt, der vor nicht einmal drei Wochen bei Nottingham entlassen worden war.

Barça-Keeper Garcia länger ausser Gefecht

LaLiga-Meister FC Barcelona muss mehrere Wochen ohne Torhüter Joan Garcia auskommen. Angaben der Katalanen zufolge stand beim Nachfolger des ebenfalls verletzten Nationaltorhüters Marc-André ter Stegen am Samstag wegen eines Innenmeniskusrisses im linken Knie eine Operation an. Für Garcia, der die Blessur zwei Tage zuvor beim 3:1 in der spanischen Meisterschaft auswärts gegen Real Oviedo erlitt, rückt wieder Routinier Wojciech Szczesny (35) zwischen die Pfosten der Blaugrana.

