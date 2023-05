Legende: Verletzte sich gegen Wolfsburg schwer Silvan Widmer. imago images/Bahho Kara

Deutschland: Mainz muss auf Widmer verzichten

Silvan Widmer wird dem Bundesligisten Mainz 05 in den kommenden Wochen fehlen. Der Kapitän hat laut dem Klub am Sonntag während der Niederlage beim VfL Wolfsburg (0:3) eine Kapsel-Band-Verletzung im linken Sprunggelenk erlitten. Ob dies für den Schweizer Internationalen das vorzeitige Saisonende bedeutet, blieb offen. Die Verletzung werde konservativ behandelt. Mainz kämpft aktuell noch um die internationalen Ränge in der Bundesliga.