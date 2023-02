Legende: Wird Mainz vorerst fehlen Captain Silvan Widmer. KEYSTONE / DPA / Torsten Silz

Deutschland: Silvan Widmer fällt mit Oberschenkelverletzung aus

Mainz 05 muss am Samstag im Auswärtsspiel gegen Union Berlin auf die Dienste von Silvan Widmer verzichten. Der Mainzer Captain zog sich am Mittwoch im Cupspiel gegen Bayern München eine Oberschenkelverletzung zu. Über die Schwere der Verletzung und die genaue Ausfalldauer des 29-jährigen Rechtsverteidigers wurde nichts bekannt.

Argentinien: Messi lässt seine Zukunft offen

Weltmeister Lionel Messi lässt seine sportliche Zukunft in der argentinischen Nationalmannschaft weiterhin offen. Die Teilnahme an der WM 2026 mit dann knapp 40 Jahren bleibt aber sehr unwahrscheinlich. «Ich liebe es, Fussball zu spielen. Ich fühle mich in einer guten Verfassung und geniesse es, ich werde weitermachen. Es scheint eine lange Zeit bis zur nächsten Weltmeisterschaft zu sein, aber es hängt davon ab, wie sich meine Karriere weiterentwickelt.» Die nächste WM-Endrunde findet 2026 in den USA, Mexiko und Kanada statt.

