Wie weiter in Frankreich: Abbruch oder Playoffs?

Legende: Möchte die Champions League unbedingt zu Ende spielen. PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi. Keystone

Frankreich: Lyon-Boss fordert Playoffs - PSG will ins Ausland

Am Dienstag verkündete Frankreichs Premierminister Édouard Philippe, dass der Spielbetrieb in der Ligue 1 angesichts der Corona-Pandemie nicht vor September wieder aufgenommen werden könne. Stunden später erklärte auch Verbandspräsident Noel Le Graet die aktuelle Spielzeit für beendet. Vertreter einzelner Klubs wehren sich nun gegen ein vorzeitiges Saison-Ende. Jean-Michel Aulas, Präsident von Olympique Lyon, schlägt Playoffs vor, um die heimische Liga zu beenden. PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi hat primär die europäische Königsklasse im Visier: «Wir planen für die Champions League, wann immer und wo immer sie auch gespielt wird. Wenn es nicht möglich ist, in Frankreich zu spielen, dann werden wir im Ausland spielen.»

Deutschland: Sportminister geben grünes Licht für Geisterspiele

Positive Signale gibt es für die Wiederaufnahme der Fussball-Bundesliga: Die Sportministerkonferenz befindet die Fortsetzung des Spielbetriebes ab Mitte/Ende Mai für vertretbar. Damit sollen die ansonsten entstehenden wirtschaftlichen Schäden für die deutschen Profi-Klubs begrenzt werden.

Nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland hat auch das Bundesarbeitsministerium in Sachen Arbeitsschutz grünes Licht für Geisterspiele in der 1. und 2. Bundesliga gegeben.