Legende: Ergänzt die Ex-Barcelona-Familie in Miami Luis Suarez. imago images/ZUMA Wire

MLS: Suarez wechselt zu Inter Miami

Stürmer Luis Suarez spielt kommendes Jahr für Inter Miami in der nordamerikanischen Major League Soccer. Das teilte der Klub am Freitag mit. Der Uruguayer, der für eine Saison unterschrieb, wird damit erneut mit seinem ehemaligen Teamkollegen Lionel Messi vom FC Barcelona auf dem Platz stehen. Zuletzt hatte der 36-Jährige für Gremio Porto Alegre in Brasilien gespielt. Bei Miami kicken auch die Ex-Barça-Profis Sergio Busquets und Jordi Alba.