Legende: Objekt der Begierde Der FA-Cup-Pokal. imago images/Daniel Chesterton

Neue Regeln im FA Cup

Die Traditionalisten im englischen Fussball haben sich zu einem historischen Schritt durchgerungen. Die Wiederholungsspiele in den ersten 5 Runden des FA Cups (Football Association Challenge Cup) werden abgeschafft. Zuletzt wurden Spiele im FA Cup erst ab den Achtelfinals im Fall eines Unentschiedens sofort mit Verlängerung und Penaltyschiessen entschieden. In den vorherigen Runden wurde nach einem Remis auf dem Platz des Gastklubs ein Wiederholungsspiel angesetzt. Noch früher wurden bei Remis bis zu vier Wiederholungsspiele ausgetragen. Gleichzeitig mit den neuen Regeln wurde der FA Cup aufgewertet. Die Runden sollen neu alle an Wochenenden ohne Konkurrenz durch die Premier League gespielt werden. Der Cupfinal im Wembley Stadium soll stets am Samstag vor der letzten Runde in der Premier League angesetzt werden.