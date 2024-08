Per E-Mail teilen

Legende: Läuft künftig in der 2. Bundesliga auf Silvan Hefti. IMAGO/Sportpix

2. Bundesliga: Hefti nach Hamburg

Der frühere St. Gallen- und YB-Verteidiger Silvan Hefti wechselt zum HSV und wird dort künftig wieder mit Ex-FCSG-Teamkollege Miro Muheim zusammenspielen. Der 26-jährige Hefti spielte im letzten halben Jahr, ausgeliehen von Genua, in der Ligue 1 bei Montpellier. Beim HSV, der dem Vernehmen nach über eine Million Euro Ablöse zahlt, unterschrieb der Ostschweizer einen Vertrag bis 2028. «Ich habe mich für den HSV entschieden, weil der Klub noch immer eine besondere Strahlkraft besitzt. Ich will mithelfen, den HSV wieder in die Bundesliga zu bringen», äusserte sich Hefti.