Legende: Jonas Urbig In Köln war der 21-Jährige zuletzt zum Ersatzmann degradiert worden. Nun soll er bei den Bayern von Manuel Neuer lernen. IMAGO Images/ANP

Bundesliga: Kölns Urbig wechselt zu den Bayern

Bayern München hat mit sofortiger Wirkung Deutschlands U21-Nationatorhüter Jonas Urbig verpflichtet. Das gab der Bundesliga-Spitzenreiter am Montagabend bekannt. Urbig wechselt vom Zweitligisten Köln, wo er zuletzt nur noch Ersatzgoalie war, nach München und erhält einen Vertrag bis 2029. Angaben zur Ablösesumme machten die Bayern nicht, Medienberichten zufolge soll sich diese bei 8 Millionen Euro plus Bonuszahlungen in Höhe von 3,5 Millionen belaufen. Bei den Bayern könnte Urbig dereinst die Nachfolge von Manuel Neuer antreten. Der Vertrag des 38-Jährigen läuft im Sommer aus, dürfte aber bald um ein weiteres Jahr verlängert werden.

Bundesliga: Wolfsburg holt Roerslev

Wolfsburg hat den dänischen Internationalen Mads Roerslev verpflichtet. Der 25-jährige Aussenverteidiger kommt zunächst auf Leihbasis bis zum Saisonende vom englischen Premier-League-Klub Brentford. Roerslev ist in diesem Winter bereits der zweite dänische Neuzugang nach Andreas Skov Olsen. Beide zusammen sollen auf der rechten Seite den frühen Nationalspieler Ridle Baku ersetzen, der zu RB Leipzig gewechselt hat.

