Legende: Bleibt der «Werkself» noch länger treu Florian Wirtz. Keystone/AP/Martin Meissner

Bundesliga: Leverkusen gelingt wohl Coup

Der deutsche Nationalspieler Florian Wirtz hat seinen Vertrag mit Bayer Leverkusen laut kicker -Infos vorzeitig verlängert. Der ursprünglich bis 2027 laufende Kontrakt ist um ein Jahr verlängert worden. Wirtz war im Januar 2020 als damals 16-Jähriger von Köln zum rheinischen Rivalen gewechselt. Der mittlerweile 21-Jährige wurde bei Leverkusen zum Weltklassespieler und in der vergangenen Saison deutscher Meister sowie DFB-Pokalsieger. Immer wieder wurde er mit den Bayern und anderen europäischen Topklubs in Verbindung gebracht.

Premier League: Southampton entlässt den Trainer

Southampton, das Schlusslicht der Premier League, hat sich noch am Sonntag nach der 0:5-Niederlage gegen Tottenham von Trainer Russell Martin getrennt. Der Coach war im Juni 2023 zu Southampton gestossen und führte den Klub in die Premier League. Im Oberhaus lief es aber nicht nach Wunsch: Die Mannschaft von der Südküste musste am Sonntag in der Meisterschaft die 13. Niederlage im 16. Spiel hinnehmen.

