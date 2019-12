Mehr aus dieser Rubrik

Legende: Musste sich einem operativen Eingriff unterziehen Axel Witsel. imago images

Hinrunde für Dortmunds Witsel gelaufen

Axel Witsel wird in diesem Jahr keine Spiele mehr für Dortmund bestreiten. Der 30-jährige Belgier verletzte sich bei einem unglücklichen Sturz zuhause im Gesicht und musste sich einer Operation unterziehen. Witsel konnte das Spital bereits wieder verlassen, wird aber erst mit Beginn der Rückrunde Mitte Januar wieder für den BVB auflaufen können. Damit steht er den Borussen auch im Champions-League-Spiel am Dienstag gegen Slavia Prag nicht zur Verfügung. Der Belgier gehörte in dieser Saison mit einer Ausnahme in jedem Pflichtspiel der Dortmunder Stammformation an.