Legende: Mittelfussbruch zum dümmsten Zeitpunkt Fermin Lopez. imago images/Revierfoto

Spanien ohne Lopez an WM

Europameister Spanien muss bei der WM ohne Fermin Lopez auskommen. Der 23-jährige Mittelfeldspieler von Meister Barcelona hat sich einen Mittelfussbruch zugezogen und muss operiert werden. Das gaben die Katalanen am Montag bekannt. Lopez erlitt die Verletzung am Sonntagabend im Spiel gegen Real Betis (3:1).

LaLiga: Real verabschiedet Carvajal

Real Madrid und Dani Carvajal gehen ab Sommer getrennte Wege. Wie die «Königlichen» am Montag bekannt gaben, wird der auslaufende Vertrag des Rechtsverteidigers im gegenseitigen Einvernehmen nicht verlängert. Der 34-Jährige verbrachte bis auf eine Saison bei Bayer Leverkusen (2012/13) seine gesamte Karriere in Madrid, als einer von nur fünf Spielern gewann er mit Real sechsmal die Champions League.

Maldera wird Nationaltrainer der Ukraine

Der 55-jährige Italiener Andrea Maldera übernimmt als erster ausländischer Trainer die ukrainische Nationalmannschaft. Er folgt auf Serhij Rebrow und erhält einen Zweijahresvertrag. Als Assistent arbeitete Maldera auf Vereinsebene bei Milan, Brighton und zuletzt Olympique Marseille.

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