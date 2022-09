Legende: Hier soll der WM-Final steigen Ins Lusail Iconic Stadium dürfen geimpfte und ungeimpfte Personen. imago images/Laci Perenyi

WM: Man kann ungeimpft an die WM

Bei der Fussball-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) wird eine Corona-Impfung für die ins Land reisenden Fans nicht verpflichtend sein. Das gaben die zuständigen Behörden des Golfstaates am Donnerstag bekannt. «Personen, die nach Katar einreisen, müssen unabhängig von ihrem Impfstatus oder ihrem Herkunftsland keine Quarantäne durchlaufen», erklärten die Organisatoren. Jedoch müssten alle Besucher, die älter als 6 Jahre sind, vor ihrer Abreise nach Katar einen negativen Test vorweisen. Zudem werde eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr bestehen und jede Person, die sich mit dem Virus infiziert, «muss gemäss den Richtlinien des Ministeriums für öffentliche Gesundheit isoliert werden», so das katarische Gesundheitsministerium. Die Organisatoren kündigten jedoch an, die Massnahmen zu verschärfen, sollte es zu einer erhöhten Gefahr durch das Virus kommen.

