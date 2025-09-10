Legende: War nach seinem Engagement bei ManUnited vertragslos Christian Eriksen. imago images/Imago Images

Eriksen unterschreibt bei Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg hat den dänischen Rekord-Nationalspieler Christian Eriksen verpflichtet. Der 33-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2027. Der langjährige Tottenham-Spieler hatte zuletzt für Manchester United gespielt, sein Vertrag dort war nach dem Ende der vergangenen Saison nicht verlängert worden. Neben seinen fussballerischen Leistungen und Erfolgen ist Eriksen vielen Fussball-Fans wegen seines Herzstillstandes während eines Spiels mit Dänemark bei der EM 2021 in Erinnerung.

Mandanda hört nach 555 Ligue-1-Spielen auf

Torhüter Steve Mandanda beendet seine Karriere im Alter von 40 Jahren. Nach seinem Vertragsende bei Stade Rennes war er seit diesem Sommer ohne Klub. In der Ligue 1 absolvierte Mandanda 555 Partien. Insgesamt 14 Jahre spielte er für Olympique Marseille und wurde dort 2010 unter dem späteren Nationalcoach Didier Deschamps französischer Meister. Im Nationaltrikot von Frankreich kam er 35 Mal zum Einsatz. Beim Titelgewinn in Russland sowie an der WM in Katar kam er lediglich in den unbedeutenden letzten Gruppenspielen zum Einsatz. Vor der Sonne stand ihm jeweils Captain Hugo Lloris.

Legende: War 2018 Teil des französischen Weltmeister-Teams Steven Mandanda. Getty Images/Neal Simpson/Allstar



