Legende: Hat sich am Gesicht verletzt Yannick Gerhardt. Getty Images

Deutschland: Gerhardt fällt aus

Mittelfeldspieler Yannick Gerhardt vom VfL Wolfsburg hat sich am Wochenende beim Training schwer verletzt. «Er hat sich bei einem Kopfball-Zusammenprall Gesichtsfrakturen zugezogen», bestätigte Trainer Oliver Glasner. Gerhardt liegt aktuell im Spital. Ob der 26-Jährige operiert werden muss, was genau gebrochen ist und wie lange er möglicherweise ausfällt, soll am Montag untersucht werden.

Spanien: 5 Spieler positiv getestet

In der 1. und 2. Fussball-Liga in Spanien sind 5 Profis positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei allen Infizierten sei Covid-19 aber asymptomatisch verlaufen und die Krankheit schon fast überwunden, teilte La Liga am Sonntag mit. Die Betroffenen sollen in häuslicher Quarantäne bleiben und dort individuell nach den Anweisungen ihrer Klubs das Training wieder aufnehmen. In den nächsten Tagen werden die Spieler nach Liga-Angaben erneut getestet – wenn 2 Tests nacheinander negativ ausfallen, dürfen sie zusammen mit ihren Kollegen in den Vereinsanlagen trainieren. Um welche Profis es sich handelt, wurde nicht bekannt.