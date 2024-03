Legende: Steht vor seinem 1. Engagement im Frauenfussball Christian Wück. Imago/IMS

Deutschland: Wück übernimmt Frauen-Equipe

Der bisherige U17-Nationalcoach Christian Wück tritt nach den Olympischen Spielen (ab 26. Juli) die Nachfolge von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch bei den deutschen Fussballerinnen an. Das teilte der Deutsche Fussball-Bund (DFB) am Freitag mit. Wück hatte die deutsche U17-Auswahl im Dezember in Indonesien zum WM-Titel geführt. Der 50-Jährige ist seit 2012 als Trainer von verschiedenen Nachwuchsteams beim DFB tätig. Ein Frauen-Team hat Wück bislang nicht trainiert. Hrubesch, der nach der enttäuschenden WM 2023 und der Trennung von Martina Voss-Tecklenburg eingesprungen war, führt die deutsche Auswahl noch zu den Sommerspielen in Paris.

NWSL: Orlando holt Sambierin Banda

Die sambische Nationalspielerin Barbra Banda wird zur zweitteuersten Fussballerin der Welt. Die 23-Jährige wechselt vom Shanghai Shengli FC (CHN) zu Orlando Pride in die National Women's Super League (NWSL) für eine Ablösesumme von 740'000 US-Dollar. Den Transferrekord für eine Frau stellte im vergangenen Monat ebenfalls ein Team aus den USA auf: Bay FC eiste für 788'000 Dollar Bandas Landsfrau Rachael Kundananji von Real Madrid los.