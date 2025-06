Per E-Mail teilen

Legende: Kehrt nach 2 Jahren in die Bundesliga zurück Mark Flekken. George Wood/Getty Images

Bundesliga: Flekken zu Leverkusen

Bayer Leverkusen hat den niederländischen Nationalgoalie Mark Flekken verpflichtet. Der 31-Jährige mit Vergangenheit beim Ligakonkurrenten SC Freiburg erhält beim Meister von 2024 einen bis im Sommer 2028 gültigen Vertrag. Flekken spielte in den vergangenen beiden Saisons für Brentford in der englischen Premier League. Die Ablösesumme liegt bei geschätzten 10 Millionen Euro. Beim Klub mit dem Schweizer Nationalmannschaftscaptain Granit Xhaka dürfte Flekken die neue Nummer 1 im Tor werden. In der abgelaufenen Saison hatten sich Lukas Hradecky (35) und Matej Kovar (25) abgewechselt.

Allgemein: Wiederholung bei Doppelberührung

Die Regelhüter des International Football Association Boards (IFAB) haben das Vorgehen bei einer versehentlichen Doppelberührung bei der Ausführung von Elfmetern präzisiert. Wird der Strafstoss nach einer zweiten Berührung – egal ob mit zweitem Fuss oder Standbein – verwandelt, wird er künftig wiederholt. Landet der Ball nicht im Tor, wird auf indirekten Freistoss für den Gegner entschieden oder im Falle eines Elfmeterschiessens der Schuss als verschossen gewertet.